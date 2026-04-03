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"Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Charles et Christophe Cretello dimanche 5 avril 2026 sur RMC Découverte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 3 avril 2026 879
"Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Charles et Christophe Cretello dimanche 5 avril 2026 sur RMC Découverte

Dimanche 5 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" qui revient sur l'affaire Charles et Christophe Cretello.

Le 2 avril 1996, Alain et Angela Hay, un couple de restaurateurs normands, quittent Le Havre pour se rendre en Alsace, à Rosenau. Ils ont rendez-vous avec leur ami Charles Cretello (le père) et son fils Christophe pour discuter de l'achat d'un restaurant.

Le couple transporte avec lui une mallette contenant 500 000 francs en liquide (environ 75 000 €) pour conclure l'affaire. Après un déjeuner dans la pizzeria des Cretello, le couple ne donne plus aucun signe de vie.

Le 18 mai 1996, soit un mois et demi plus tard, des plongeurs de la brigade fluviale découvrent la Mercedes des époux Hay immergée dans le Grand Canal d'Alsace. Dans le coffre, les enquêteurs retrouvent les corps d'Alain et Angela Hay, ainsi que celui de leur caniche, Princesse.

Les soupçons se portent immédiatement sur les Cretello, derniers à avoir vu le couple vivant. Charles Cretello, endetté, a commencé à rembourser ses créanciers avec d'importantes liasses de billets de 500 francs juste après la disparition.

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