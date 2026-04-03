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Sommaire de "50' Inside" samedi 4 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 3 avril 2026 1350
Sommaire de "50' Inside" samedi 4 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 4 avril 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

À la une Céline Dion, le comeback.

Actu Pâques, le chocolat œuvre d'art.

En coulisses Bal des Légendes, soirée extraordinaire.

Le portrait Rencontre avec Michèle Laroque.

La Story Les Bonzés, retour sur la comédie culte.

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Les Philippines, archipel paradisiaque du bout du monde

C'est le nouvel eldorado pour tous ceux qui rêvent de changer de vie : restaurateurs, entrepreneurs ou bâtisseurs de lieux extravagants. À quoi ressemble leur quotidien ?

Dernière modification le vendredi, 03 avril 2026 11:27
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