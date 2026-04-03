Sommaire de "50' Inside" samedi 4 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
À la une • Céline Dion, le comeback.
Actu • Pâques, le chocolat œuvre d'art.
En coulisses • Bal des Légendes, soirée extraordinaire.
Le portrait • Rencontre avec Michèle Laroque.
La Story • Les Bonzés, retour sur la comédie culte.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Les Philippines, archipel paradisiaque du bout du monde
C'est le nouvel eldorado pour tous ceux qui rêvent de changer de vie : restaurateurs, entrepreneurs ou bâtisseurs de lieux extravagants. À quoi ressemble leur quotidien ?