Sommaire de "50' Inside" samedi 4 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 4 avril 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

À la une • Céline Dion, le comeback.

Actu • Pâques, le chocolat œuvre d'art.

En coulisses • Bal des Légendes, soirée extraordinaire.



Le portrait • Rencontre avec Michèle Laroque.



La Story • Les Bonzés, retour sur la comédie culte.

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Les Philippines, archipel paradisiaque du bout du monde

C'est le nouvel eldorado pour tous ceux qui rêvent de changer de vie : restaurateurs, entrepreneurs ou bâtisseurs de lieux extravagants. À quoi ressemble leur quotidien ?