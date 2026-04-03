"C dans l'air" vendredi 3 avril 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 3 avril 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 3 avril 2026, Aurélie Casse reçoit : David Rigoulet-Roze, politologue, spécialiste du Moyen-Orient, chercheur associé à l’Institut français d’analyse stratégique et à l'IRIS.

Après l'attentat déjoué devant la Bank of America à Paris la semaine dernière, c'est désormais le siège de la banque américaine Goldman Sachs de la capitale qui est placé sous haute surveillance policière. Derrière ces menaces plane l'ombre du régime iranien qui viserait les intérêts américains. En pleine semaine de fêtes religieuses, la France est en alerte terroriste maximale. Le Ministre de l'Intérieur appelle à renforcer les mesures de vigilance partout sur le territoire français.

Pourquoi la France est-elle visée ? Doit-on craindre une résurgence du terrorisme sur le sol national ?

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Vincent Crouzet, expert en renseignement.

Patricia Allémonière, grand reporter, ancienne correspondante permanente à Jérusalem.

Georges Malbrunot, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient pour Le Figaro.

Le thème de l'émission :

Détroit d’Ormuz : pourquoi l’Iran laisse passer un cargo français ?

La guerre au Moyen-Orient se poursuit et la crainte de voir le prix du baril de Brent dépasser les 100 dollars ne cesse de croître. Les automobilistes affluent dans les stations-service, anticipant une nouvelle flambée des prix à la pompe, et les marchés sont tout aussi fébriles après que Donald Trump a douché les espoirs d’un apaisement rapide du conflit. Le président des États-Unis s’est donné encore « deux à trois jours » pour renvoyer la République islamique « à l’âge de pierre » et menace de nouvelles destructions d’infrastructures civiles, citant les ponts et les centrales électriques, alors que du matériel militaire et des troupes continuent d’être massés au Moyen-Orient.

L’Iran, de son côté, revendique de nouvelles attaques visant les intérêts américains et israéliens dans le Golfe, et annonce avoir abattu un deuxième chasseur américain F-35. Le régime iranien met également en garde l’ONU avant le vote d’une résolution sur le détroit d’Ormuz et affirme travailler avec Oman à un « protocole » visant à sécuriser la navigation dans ce passage stratégique, bloqué depuis le début de la guerre, par où transite en temps normal un cinquième de la production mondiale de pétrole, ainsi que du gaz naturel liquéfié et des engrais.

Dans le même temps, on a appris que le porte-conteneurs Kribi, battant pavillon maltais et appartenant au groupe français de transport maritime CMA CGM, a réussi à passer jeudi le détroit d’Ormuz pour sortir du Golfe, en affichant via son signal de navigation avoir un « propriétaire français », selon les données de suivi maritime du site MarineTraffic. Il semble s’agir du premier passage connu d’un navire d’un grand groupe européen de transport maritime par cette voie cruciale, pratiquement paralysée par la guerre au Moyen-Orient.

Comment Téhéran filtre-t-il les passages par cette voie d’eau stratégique ? Un système de péage structuré est-il mis en place par les gardiens de la révolution ? Trump envisage-t-il d’envoyer des troupes au sol ? Quel sera l’impact de la crise énergétique en France et dans le monde ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.