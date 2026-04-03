"Quelle époque !" samedi 4 avril 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

Samedi 4 avril 2026 à 23:25, Léa Salamé présentera sur France 2 un nouveau numéro de “Quelle époque !”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

"Quelle époque !" c'est le talk-show spectaculaire, drôle et festif, du samedi soir sur France 2. Une émission de société et de divertissement, qui va raconter notre époque et interroger notre société.

Parce que notre époque est traversée par de profondes transformations, de grandes fractures et des débats idéologiques majeurs. Parce que notre société est marquée par une jeunesse en mutation, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante ! "Quelle époque !" est un lieu de rencontres et de débats.

“Quelle époque !” c'est un lieu de rencontres entre les personnalités qui marquent l’actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux.

Samedi 4 avril 2026, Léa Salamé reçoit :

Gérard Jugnot, pour son film « Mauvaise pioche » actuellement au cinéma.

Hélène Mercier-Arnault accompagnée de Daniel Lozakovich à l'occasion de l'album « Lost to the World ».

Julian Bugier, pour le documentaire « Question d'argent : Combien coûte notre défense ? » diffusé mardi 7 avril sur France 5.

Commandante Audrey Renard, pour son livre « Profileuse » chez Albin Michel.

David Foenkinos, pour son livre « Je suis drôle » chez Gallimard.

Sébastien Thoen, pour la seconde saison de « Agence Tourisme » sur CANAL+.

Pour cette nouvelle saison, Léa Salamé est accompagnée de Paul et Guillaume de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux et Hugo Clément.