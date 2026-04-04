recherche
Magazines

"Grands reportages" : Sacrés cheveux ! samedi 4 avril 2026 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 avril 2026 865
"Grands reportages" : Sacrés cheveux ! samedi 4 avril 2026 sur TF1

Samedi 4 avril 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Sacrés cheveux ! » un document inédit réalisé par Anaïs Ciura qui explore la face cachée et l'économie mondiale du cheveu.

Qu’ils soient longs, raides ou frisés, blonds, noirs ou roux, les cheveux fascinent. Symboles de beauté et de puissance, ils sont aussi une matière première unique : le seul produit d’origine humaine légalement commercialisé. Extensions, perruques, greffes, créations de mode ou objets recyclés… derrière chaque mèche se cache un marché mondial qui pèse des milliards d’euros.

Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands Reportages a suivi celles et ceux qui vivent de cette étonnante matière.

Diana a grandi dans une famille de perruquiers et marchands d’extensions. Avec son père et son oncle, elle veut lancer un volumateur destiné aux femmes qui souhaitent redonner de l’ampleur à leur chevelure. Pour développer ce projet, la famille part pour la première fois en Inde, là où des millions de femmes offrent leurs cheveux dans les temples, alimentant sans toujours le savoir l’industrie mondiale des perruques et extensions.

De son côté, le couturier Charlie Le Mindu prépare un retour spectaculaire sur les podiums de la haute couture à Paris, avec un défilé de robes entièrement réalisées en cheveux.

James et Clément ont le gout de l’innovation. Ils récupèrent les cheveux coupés dans les salons de coiffure pour les recycler en paillages écologiques ou en boudins anti-pollution. Leur nouveau défi : créer une doudoune rembourrée avec des cheveux.

Enfin, Fabien vit très mal la perte de ses cheveux. Avec son cousin Benjamin, il décide de se rendre à Istanbul, devenue la capitale mondiale des greffes capillaires, pour une opération qui pourrait changer leur quotidien.

Dernière modification le samedi, 04 avril 2026 11:11
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

05 avril 2026 - 21:25

Sur le même thème...

&quot;Les maternelles XXL&quot; lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

05 avril 2026 - 21:25

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 5 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

04 avril 2026 - 20:11 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...