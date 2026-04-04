"Grands reportages" : Sacrés cheveux ! samedi 4 avril 2026 sur TF1

Samedi 4 avril 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Sacrés cheveux ! » un document inédit réalisé par Anaïs Ciura qui explore la face cachée et l'économie mondiale du cheveu.

Qu’ils soient longs, raides ou frisés, blonds, noirs ou roux, les cheveux fascinent. Symboles de beauté et de puissance, ils sont aussi une matière première unique : le seul produit d’origine humaine légalement commercialisé. Extensions, perruques, greffes, créations de mode ou objets recyclés… derrière chaque mèche se cache un marché mondial qui pèse des milliards d’euros.

Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands Reportages a suivi celles et ceux qui vivent de cette étonnante matière.

Diana a grandi dans une famille de perruquiers et marchands d’extensions. Avec son père et son oncle, elle veut lancer un volumateur destiné aux femmes qui souhaitent redonner de l’ampleur à leur chevelure. Pour développer ce projet, la famille part pour la première fois en Inde, là où des millions de femmes offrent leurs cheveux dans les temples, alimentant sans toujours le savoir l’industrie mondiale des perruques et extensions.

De son côté, le couturier Charlie Le Mindu prépare un retour spectaculaire sur les podiums de la haute couture à Paris, avec un défilé de robes entièrement réalisées en cheveux.

James et Clément ont le gout de l’innovation. Ils récupèrent les cheveux coupés dans les salons de coiffure pour les recycler en paillages écologiques ou en boudins anti-pollution. Leur nouveau défi : créer une doudoune rembourrée avec des cheveux.

Enfin, Fabien vit très mal la perte de ses cheveux. Avec son cousin Benjamin, il décide de se rendre à Istanbul, devenue la capitale mondiale des greffes capillaires, pour une opération qui pourrait changer leur quotidien.