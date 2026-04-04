"Sept à Huit" : Louis Garrel est l'invité d'Audrey Crespo-Mara ce dimanche 5 avril 2026 sur TF1

Le comédien Louis Garrel sera, dimanche 5 avril 2026 à 19:30 sur TF1, l'invité du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara dans le magazine "Sept à Huit".

Comédien multi-césarisé, il a l’image du beau gosse du cinéma français. Pourtant, derrière ce regard ténébreux et tourmenté se cache un homme drôle.

Dans son dernier film, Louis Garrel se projette dans les années 80, une époque plus légère et colorée que celle que nous vivons. Il nous entraîne au cœur de l’adolescence, cet âge où l’on se construit et où l’on vit ses premiers émois amoureux.

Louis Garrel sera à l’affiche de « Juste une illusion » d’Olivier Nakache et Éric Toledano, en salle le 15 avril.