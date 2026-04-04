recherche
Magazines

"Sept à Huit" : Louis Garrel est l'invité d'Audrey Crespo-Mara ce dimanche 5 avril 2026 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 avril 2026 385
"Sept à Huit" : Louis Garrel est l'invité d'Audrey Crespo-Mara ce dimanche 5 avril 2026 sur TF1

Le comédien Louis Garrel sera, dimanche 5 avril 2026 à 19:30 sur TF1, l'invité du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara dans le magazine "Sept à Huit".

Comédien multi-césarisé, il a l’image du beau gosse du cinéma français. Pourtant, derrière ce regard ténébreux et tourmenté se cache un homme drôle.

Dans son dernier film, Louis Garrel se projette dans les années 80, une époque plus légère et colorée que celle que nous vivons. Il nous entraîne au cœur de l’adolescence, cet âge où l’on se construit et où l’on vit ses premiers émois amoureux.

Louis Garrel sera à l’affiche de « Juste une illusion » d’Olivier Nakache et Éric Toledano, en salle le 15 avril.

Dernière modification le samedi, 04 avril 2026 20:23
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

05 avril 2026 - 21:25

Sur le même thème...

&quot;Les maternelles XXL&quot; lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

05 avril 2026 - 21:25

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 5 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

04 avril 2026 - 20:11 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...