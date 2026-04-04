"28 minutes" samedi 4 avril 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 4 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Frédéric Arnould, correspondant en Europe de Radio-Canada.

Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien suisse Blick.fr.

Rima Abdul Malak, directrice du quotidien libanais L’Orient-Le Jour.

Dorthe Landschulz, dessinatrice de presse.

Au sommaire de l'émission :

Drapeau européen retiré des mairies RN : geste populiste ou conviction assumée ?

Des maires RN fraîchement élus ont décroché le drapeau européen du fronton de leurs mairies. Pour Julien Odoul, député RN, ce drapeau n’est “qu’un bout de tissu qui n’a aucune légitimité démocratique”.

L’Otan va-t-elle disparaître ou renaître différemment ?

Plusieurs pays européens ont refusé l’atterrissage d’avions militaires américains sur leur sol. Marco Rubio, secrétaire d’État de Donald Trump et d’ordinaire plus mesuré que ce dernier, a annoncé “réexaminer l’intérêt que représente l’Otan” pour les États-Unis.

Renaud Dély recevra Sophie Fontanel, romancière, qui publie "Shéhérazade et la 602e nuit" aux éditions Seghers. Dans ce dix-neuvième roman, elle tisse deux récits entremêlés : celui d’une jeune fille qui prend goût à la littérature en lisant “Les mille et une nuits”, et celui de Shéhérazade, la narratrice des contes.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins néerlandais. Il y a 25 ans, les Pays-Bas étaient le premier pays du monde à légaliser le mariage pour tous.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employée de la semaine à la Finul, la mission de l’ONU de maintien de la paix au Liban. Alors que les Européens appellent à garantir la sécurité de la force onusienne, l’ambassadeur israélien en France a évoqué “une organisation qui ne servait absolument à rien et qui devait disparaître”.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision espagnole. Un tunnel a été découvert sous la frontière entre l’enclave de Ceuta et le Maroc voisin qui servait à faire transiter des tonnes de haschich vers l’Espagne et l’Europe.

Natacha Triou nous invite à méditer sur les retards, un sujet qui divise les cultures et les philosophes depuis des siècles.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.