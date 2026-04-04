"C dans l'air" samedi 4 avril 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 4 avril 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 4 avril 2026, Aurélie Casse reçoit Dorothée Olliéric, grand reporter à France Télévisions et autrice de "Maman s'en va-t-en guerre" publié aux éditions du Rocher.

Un pilote américain est toujours recherché en Iran où son avion s'est écrasé. D'un côté les Iraniens qui le traquent, de l'autre les Américains qui tentent de mener une opération de sauvetage.

L'invitée d'Aurélie Casse a une grande expertise des terrains dangereux en temps de guerre. Grand reporter depuis trente ans, elle revient tout juste d'Irak où elle était à la frontière Iranienne avec les combattants Kurdes. Alors qu'une journaliste américaine a été enlevée en Irak il y a quelques jours, notre invitée nous expliquera comment continuer d'exercer le métier de journaliste sous la menace.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Général Patrick Dutartre, général de l'armée de l'Air et de l'Espace.

Lucas Menget, grand reporter, spécialiste des relations internationales.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro.

Le thème de l'émission :

La course contre-la-montre se poursuit en Iran. Les gardiens de la révolution ont abattu vendredi deux avions de chasse de l’US Air Force. Deux pilotes auraient été secourus par les forces des États-Unis, mais un dernier serait toujours recherché, et sa tête a été mise à prix par la République islamique.

Si ce pilote est capturé, que va-t-il se passer ? Est-ce un tournant dans la guerre ? Plus d'un mois après le début des frappes américano-israéliennes sur l’Iran, il s'agit du premier revers sérieux pour l'US Air Force. Un événement qui vient contredire le discours de Donald Trump, qui se donnait cette semaine encore « deux à trois semaines » pour renvoyer l’« Iran à l’âge de pierre », assurant que les objectifs militaires étaient presque atteints.

Mais derrière ces déclarations, peu de précisions : aucune feuille de route claire, et des messages souvent contradictoires entre volonté d’en finir rapidement et menace de déploiement de troupes au sol pour débloquer le détroit d’Ormuz.

Après un mois de guerre, le président des États-Unis, pas toujours facile à suivre, s’impatiente, multiplie les menaces et les propos outranciers visant ses alliés. La France et Emmanuel Macron figurent parmi les cibles préférées du chef de la Maison-Blanche, mais également le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane. Parallèlement, Donald Trump a limogé sa ministre de la Justice, Pam Bondi, et un remaniement important est opéré au sein du Pentagone. Trois officiers supérieurs de l’armée de terre, dont l’un des plus hauts gradés de l’armée américaine — le chef d’état-major de l’armée de terre, le général Randy George — viennent en effet d’être remerciés. Un départ dicté par le ministre de la Guerre de Trump : Pete Hegseth a assuré qu’il choisissait tout simplement les chefs qu’il veut pour diriger l’armée au plus grand budget du monde. La Maison-Blanche a réclamé ces derniers jours au Congrès, pour 2027, une enveloppe de 1 500 milliards de dollars pour financer la défense du pays, soit une hausse de 40 % des dépenses militaires.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.