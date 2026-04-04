"C à vous" samedi 4 avril 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 4 avril 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 4 avril 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Politique : une violence nouvelle et plus visible ?

Pascal Perrineau, politologue, professeur des Universités à Sciences Po.

Michel Wieviorka, sociologue.

Artemis II, cap sur la Lune

Christophe Galfard, physicien et auteur du livre « La vie à portée de main », aux éditions Albin Michel,

20:00 C à vous, la suite

Lola Dewaere, pour la série « Je sais pas » à partir du lundi 6 avril sur France 2.

Clémentine Célarié pour la pièce de théâtre « Potiche ».

Sophie Fontanel pour le livre « Shéhérazade et la 602ème nuit », aux éditions Seghers