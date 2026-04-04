"C à vous" samedi 4 avril 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 4 avril 2026 dans l'émission :
19:00 C à vous
Politique : une violence nouvelle et plus visible ?
Pascal Perrineau, politologue, professeur des Universités à Sciences Po.
Michel Wieviorka, sociologue.
Artemis II, cap sur la Lune
Christophe Galfard, physicien et auteur du livre « La vie à portée de main », aux éditions Albin Michel,
20:00 C à vous, la suite
Lola Dewaere, pour la série « Je sais pas » à partir du lundi 6 avril sur France 2.
Clémentine Célarié pour la pièce de théâtre « Potiche ».
Sophie Fontanel pour le livre « Shéhérazade et la 602ème nuit », aux éditions Seghers