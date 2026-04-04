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"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 5 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 avril 2026 557
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 5 avril 2026

Dimanche 5 avril mars 2026 à 11:50, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:50 Thomas Ménagé, porte-parole des députés Rassemblement national, député du Loiret.

12:10 David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics.

Au sommaire :

Couvrir ses frais lorsqu’on va travailler, voilà la préoccupation de nombre de Français. Après un mois de guerre au Proche-Orient et avec la flambée des prix des carburants, le gouvernement a annoncé des aides ciblées en direction des transporteurs, pêcheurs et agriculteurs. Mais la colère n’est guère retombée.

Tandis que les oppositions réclament toujours le blocage des prix ou la baisse de la TVA, le Premier ministre prône l’électrification de l’économie pour moins dépendre du pétrole et met en avant les éventuels surplus de recettes fiscales.

Louer des véhicules électriques aux infirmières ou aides à domicile suffira-t-il à régler la crise qui s’annonce ? L’important pour l’heure est de gagner du temps.

Avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA.

Dernière modification le samedi, 04 avril 2026 15:56
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