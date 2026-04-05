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"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 5 avril 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 avril 2026 911
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 5 avril 2026 sur France 2

Dimanche 5 avril 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 5 avril 2026 :

Face à l'écran Olivier Nakache et Eric Toledano

Après Intouchables, Le Sens de la fête et Une année difficile, le duo de réalisateurs signe un nouveau long-métrage centré sur la vie d'un adolescent dans les années 1980 et les rapports parfois compliqués avec ses parents, incarnés par Camille Cottin et Louis Garrel dans « Juste une illusion » au cinéma le 15 avril 2026.

Le live Sébastien Tellier

Après six ans d'absence, Sébastien Tellier est revenu avec un nouvel album tout en contraste, « Kiss the Beast », sorti le 30 janvier. Après avoir fait vibrer l’Olympia en mars dernier, le compositeur, chanteur et musicien entame une tournée à travers la France.

Dernière modification le dimanche, 05 avril 2026 15:43
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