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"C Politique" dimanche 5 avril 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 avril 2026 875
"C Politique" dimanche 5 avril 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 5 avril 2026 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 5 avril 2026 :

Moyen-Orient Le piège de la vengeance ?

Denis Salas, ancien magistrat, enseignant et essayiste.

Laurence Devillairs, philosophe, docteure agrégée de philosophie, autrice de « Vengeance, le droit de ne pas pardonner » (Stock)

Gaïdz Minassian, rédacteur en chef du service "Hors Série" au Monde.

Myriam Benraad, politologue.

Dominique Moisi, géopolitologue.

Dernière modification le dimanche, 05 avril 2026 17:04
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