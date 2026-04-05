"Bonjour ! Avec vous" lundi 6 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire lundi 6 avril 2026 :
Voitures électriques : autonomie, sécurité, prix...
Face à l’explosion du prix de l’essence, on entend tout et n’importe quoi sur l’électrique !
Est-ce la solution ? Y a-t-il vraiment des problèmes d’autonomie ? La voiture électrique est-elle forcément chère ? Y a-t-il assez de bornes ?
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous