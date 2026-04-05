"Les maternelles XXL" lundi 6 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 6 avril 2026 :
- Enceinte de jumeaux, trois mois après notre rencontre !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Premiers secours aux enfants, mode d’emploi
- Que peut-on vraiment manger enceinte ?
- Infertilité masculine : une enquête sans tabou
- Léonie, 11 ans, une vraie petite sirène
- Accueillir les copains/copines à la maison
- La revanche des tatas sympas
- Les vertus de la cuisine avec les petits
- Arnaud Ducret se confie sur sa famille.