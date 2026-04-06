"Ça commence aujourd'hui" lundi 6 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Une amitié toxique
Elles pensaient vivre une grande histoire d’amitié lorsqu’elles ont réalisé qu’elles vivaient sous l’emprise de cette personne, à laquelle elles vouaient pourtant une admiration sans borne...et surtout une confiance aveugle.
15:05 Frères et sœurs, ils ont été séparés dans l'enfance
Les invités du jour ont été séparés de leurs frères ou de leurs sœurs pendant l'enfance à la suite d'un drame familial.
Faustine Bollaert, entourée d’experts, reçoit 3 témoins sur le plateau qui nous partagent leur douloureuse histoire.
À 8 ans, Patrick a dénoncé la maltraitance dont lui et ses trois frères étaient victimes à la maison. Placés séparément, la fratrie a éclaté. Il tente aujourd’hui de réécrire une histoire durable avec ses frères.
En conflit avec son père, Manon a été séparée de ses demi-frères.
Achraf a été séparé de ses sœurs suite à un placement.
Ils tentent aujourd'hui de reconstruire ce lien fraternel dont ils ont été dépossédés.