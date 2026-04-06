"Ça commence aujourd'hui" lundi 6 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 6 avril 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Une amitié toxique

Elles pensaient vivre une grande histoire d’amitié lorsqu’elles ont réalisé qu’elles vivaient sous l’emprise de cette personne, à laquelle elles vouaient pourtant une admiration sans borne...et surtout une confiance aveugle.

15:05 Frères et sœurs, ils ont été séparés dans l'enfance

Les invités du jour ont été séparés de leurs frères ou de leurs sœurs pendant l'enfance à la suite d'un drame familial.

Faustine Bollaert, entourée d’experts, reçoit 3 témoins sur le plateau qui nous partagent leur douloureuse histoire.

À 8 ans, Patrick a dénoncé la maltraitance dont lui et ses trois frères étaient victimes à la maison. Placés séparément, la fratrie a éclaté. Il tente aujourd’hui de réécrire une histoire durable avec ses frères.

En conflit avec son père, Manon a été séparée de ses demi-frères.

Achraf a été séparé de ses sœurs suite à un placement.

Ils tentent aujourd'hui de reconstruire ce lien fraternel dont ils ont été dépossédés.