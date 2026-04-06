"Secrets d’Histoire" : Bernadette et les miracles de Lourdes, mercredi 8 avril 2026 sur France 3

Mercredi 8 avril 2026 à 21:10, France 3 diffusera un numéro inédit de "Secrets d'Histoire" qui retrace la vie et le destin exceptionnel de Bernadette Soubirous, la jeune bergère à l'origine de la célébrité mondiale de Lourdes.

C’est depuis l’imposante esplanade du rosaire du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, qui peut accueillir près de 40 000 fidèles, que Stéphane Bern démarre son incroyable voyage sur les pas de Bernadette Soubirous.

C’est ici, à quelques pas de la grotte mystérieuse de Massabielle, que cette jeune fille aux rêves simples confie avoir rencontré la Vierge Marie, une apparition divine survenue non pas une mais dix-huit fois.

Qui est réellement Bernadette Soubirous ? Quelles sont ses origines, quels sont ses envies ou ses peurs avant que sa vie ne prenne un tournant extraordinaire ce fameux 11 février 1858, lorsqu’elle dit être le témoin d’une mystérieuse apparition ? Que se passe-t-il dans son cœur à cet instant ? Est-elle en mesure de comprendre que son destin est désormais indissociable de quelque chose de bien plus grand qu’elle ?

Bernadette est-elle l’instrument d’une Église en perte de vitesse en ce milieu de XIXe siècle ? Va-t-elle regretter d’avoir raconté son histoire et comment va-t-elle gérer son nouveau statut de célébrité internationale ?

Même les ecclésiastiques, partagés entre les échos de la foi et ceux du doute, la pressent de questions, tentant de percer le mystère de cette paysanne à qui le ciel semble avoir parlé. Car dans cette France post-révolutionnaire marquée par l’anticléricalisme, la jeune fille divise, tout en attirant à Lourdes une multitude de dévots assoiffés de merveilleux.

Que l’on soit croyant ou pas, une histoire commence… Une aventure spirituelle qui va défier les lois de la raison et de la foi, laissant derrière elle bon nombre d’interrogations.

Stéphane Bern vous propose de partir à la rencontre de Bernadette Soubirous, à la fois exaltée et terrifiée, et de revivre chaque minute de ce jour où l’adolescente dit avoir ressenti cette présence lumineuse pour la première fois.

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