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"C à vous" lundi 6 avril 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 6 avril 2026 195
"C à vous" lundi 6 avril 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 6 avril 2026  à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de revoir les meilleurs moments du magazine “C à vous” compilés dans un Best of.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

18:55 C à vous

Relâche en ce lundi de Pâques pour l'équipe de C à vous

Dès 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de voir ou de revoir les meilleurs moments de l'émission depuis la rentrée.

La programmation et les invités de ce Best of ne sont pas communiqués par la chaîne.

20:00 C à vous, la suite

Le Best of des meilleurs moments de C à vous continue dans la seconde partie de l'émission.

Dernière modification le lundi, 06 avril 2026 16:16
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