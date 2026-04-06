"28 minutes" lundi 6 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 6 avril 2026 pour revoir les meilleurs moments de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce lundi 6 avril 2026 :

En ce lundi de Pâques, Arte vous propose un Best of des meilleurs moments de l'émission.

Au programme : l’humoriste Alex Lutz présente son nouveau spectacle, "Sexe, Grog et Rocking Chair", l’astrophysicien et docteur en philosophie Aurélien Barrau publie "Trahir par fidélité. Contre la fin du monde, avec Alexander Grothendieck", la cheffe d’orchestre Laurence Equilbey, le neuroscientifique et professeur au Collège de France Stanislas Dehaene nous dévoile les liens ancestraux entre la géométrie et les humains, l'explorateur Matthieu Tordeur et la glaciologue Heïdi Sevestre qui reviennent d’un voyage en Antarctique, et l’écrivaine Delphine de Vigan nous présente son dernier roman, “Je suis Romane Monnier”.

Retour sur un débat d’actualité : fin des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans ? Pour en débattre, Élisabeth Quin reçoit Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale de 2014 à 2017, Grégoire Borst, professeur en psychologie et neuroscience de l’enfant à l’Université Paris Cité, et François Saltiel, journaliste à France Culture, spécialiste du numérique.

Xavier Mauduit nous raconte l’histoire de deux expéditions à la découverte du piton de la Fournaise, en 1768 et 1801.

Marie Bonnisseau s’intéresse à un touriste allemand très procédurier qui a porté plainte contre une taqueria de New York pour une salsa jugée trop épicée.