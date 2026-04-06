"Quotidien" lundi 6 avril 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce lundi 6 avril 2026 à 19:20 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus lundi 6 avril 2026 :

Dr Pierre Souvet, cardiologue, pour son livre « Anti-toxique : Le guide des polluants cachés » chez Albin Michel.

Jean-Paul Rouve, pour « Le Bourgeois Gentilhomme » au Théâtre du Gymnase jusqu'au 2 mai puis en tournée jusqu'au 24 janvier 2027.