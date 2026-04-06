recherche
Magazines

"Quotidien" lundi 6 avril 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 6 avril 2026 246
"Quotidien" lundi 6 avril 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce lundi 6 avril 2026 à 19:20 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus lundi 6 avril 2026 :

Dr Pierre Souvet, cardiologue, pour son livre « Anti-toxique : Le guide des polluants cachés » chez Albin Michel.

Jean-Paul Rouve, pour « Le Bourgeois Gentilhomme » au Théâtre du Gymnase jusqu'au 2 mai puis en tournée jusqu'au 24 janvier 2027.

Dernière modification le lundi, 06 avril 2026 17:30
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; lundi 6 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 6 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

06 avril 2026 - 16:25

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; lundi 6 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 6 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

06 avril 2026 - 16:25

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 5 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

04 avril 2026 - 20:11 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...