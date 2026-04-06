"Bonjour ! Avec vous" mardi 7 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire mardi 7 avril 2026 :
Les chasseurs sont-ils utiles à la société ?
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous
Elodie Gossuin sera l'invitée de Bonjour ! Avec vous. Elle brise le tabou de la ménopause précoce dans son nouveau livre « Miss à Nu ». Partagez votre expérience et vos témoignages, posez-lui vos questions !