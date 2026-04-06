"Les maternelles XXL" mardi 7 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 7 avril 2026 :
- Mère de 2 enfants, j’ai choisi la ligature des trompes
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Un souvenir inoubliable…
- Vélo, trottinette : la sécurité avant tout
- Un récit pour rassurer les enfants éco-anxieux
- L’éducation au numérique, c’est passionnant !
- Musée en famille : mode d’emploi
- Horaires de l’école : il faut que ça change !
- Révélation : 3 enfants c’est plus simple que 2 !
- Céline Sallette : l’enfance de l’art