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"Ça commence aujourd'hui" mardi 7 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 7 avril 2026 118
"Ça commence aujourd'hui" mardi 7 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 7 avril 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Les éliminés de la Star Ac

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" quatre anciens candidats de la Star Academy.

Parmi ces invités, Lenie, éliminée aux portes de la demi-finale de la Star Academy 11.

15:05 Mauvaise rencontre à l'autre bout du monde

Faustine Bollaert propose un numéro sur les vacances qui tournent mal. Mina, Mareva et Manon sont revenues de voyage avec un lourd bagage, le souvenir d’une agression traumatisante. Elles se trouvaient à l’autre bout du monde quand elles ont croisé la route d’une personne très mal intentionnée. Elles n’ont jamais réussi à oublier cette mauvaise rencontre. Elles ont choisi de partager le récit de ces vacances cauchemardesques pour se libérer de ce poids.

Mina profitait d’un voyage en Thaïlande l’année dernière avec son plus jeune fils âgé de 7 ans. Le 2 septembre 2023, ce dernier s’est fait agressé sexuellement dans une épicerie toute proche de l’hôtel dans lequel ils séjournaient.

Merava a fait une rencontre traumatisante lors d’un séjour au Brésil avec son petit frère Gaëtan. En 2017, ils vont voir leur maman, partie s’installer là-bas. Lors d’une sortie sur la plage, les deux jeunes se font agresser et ont souffert d’un stress post-traumatique.

À l’occasion d’une excursion lors d’un voyage au Mexique, le véhicule de Manon a reçu des tirs. La jeune fille a été blessée et a reçu ce qui ressemble à un impact de balle.

Dernière modification le mardi, 07 avril 2026 09:00
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