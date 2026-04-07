"Envoyé Spécial" jeudi 9 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

Jeudi 9 avril 2026 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 9 avril 2026 :

Les nouveaux visages du ménage : une fierté, mais à quel prix ?

Vous avez sans doute aperçu ces portraits d'hommes et de femmes de ménage posant sur des affiches comme des stars de cinéma, à moins que ce ne soit Jacqueline jouant son propre rôle dans une publicité pour autre entreprise d'emplois à domicile. lIs sont les nouveaux visages de ce métier longtemps dévalorisé et qui aujourd'hui suscite des vocations voire des reconversions.

À 28 ans, Glawdys a choisi de quitter son poste de responsable d'une boutique de donuts pour devenir femme de ménage en CDI. "Avec 2000 euros par mois, je gagne mieux ma vie et je peux gérer mon emploi du temps".

Grâce aux aides de l'État qui permettent de réduire de moitié le coût d'une femme de ménage, ce service n'est plus réservé aux personnes privilégiées. Le marché est en pleine expansion : + 7% l'an dernier. La demande est telle que certaines femmes de ménage créent leur micro-entreprise pour devenir leur propre patronne. Sur les réseaux sociaux, les annonces se multiplient pour offrir ces services auprès des particuliers ou des propriétaires de locations touristiques.

Mais derrière cette réussite souvent affichée, il existe une face plus sombre. L'explosion des plateformes de tourisme fait émerger un sous-marché du ménage ultra-flexible, précaire, parfois illégal car sans de contrat de travail et de protection sociale. Tetiana et Oksana, femmes de ménage travaillant pour un sous-traitant d’une de ces plateformes touristiques, l'ont appris à leurs dépens et ont porté plainte contre leur ancien employeur. Envoyé Spécial était présent lors du procès.

Entre valorisation et ubérisation du ménage, entre reconnaissance et exploitation, enquête sur les nouveaux visages d'un secteur en pleine mutation.

Reportage de Marion Leclercq, Florent Bardos, Justine Rousseau, Aymeric Guillot et Rémy Vincent.

Dubaï, la fin du rêve ?

Pendant des décennies, les Émirats Arabes Unis ont cultivé l’image d’une oasis de sécurité et de prospérité pour touristes, entrepreneurs et expatriés du monde entier. L’illusion s’est brisée le 28 février, quand ces monarchies se sont retrouvées du jour au lendemain entraînées dans un conflit qu’elles n’avaient pas déclenché. Dubaï est passé en quelques heures du rêve au cauchemar.

8 morts, des centaines de missiles, plus de 2000 drones stoppés depuis le début de la guerre en Iran. Les touristes ont fui, de nombreux résidents ont, eux aussi, quitté le pays. Pour ceux qui sont restés, le conflit est-il juste une parenthèse ou est-ce que les conséquences risquent de se faire sentir sur le long terme ?

Alexandre vit depuis 20 ans à Dubaï, où il a créé son agence de mannequins. Sa femme et son fils de 5 ans s’apprêtent à quitter l’Émirat, le temps que le conflit s’arrête. Mais le Franco-Suisse envisage même de vendre sa société et de retourner vivre en Europe.

Guillaume a tout misé sur Dubaï. À la tête de la plus grande agence immobilière francophone, avec 35 salariés, il a profité de la frénésie du marché aux Emirats et veut croire que Dubaï sortira grandi de cette crise.

Wassim est guide, Naveed, chauffeur pour les touristes. Aujourd’hui, ils n’ont plus de travail et grignotent leurs économies en priant pour le retour des voyageurs. Ils sont inquiets à l’idée que la guerre puisse perdurer.

Un reportage de Mélanie Gallard, Thomas Donzel et Raynald Lellouche.