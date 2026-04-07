"28 minutes" mardi 7 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 7 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 7 avril 2026 :



Fuir, survivre, renaître : l’incroyable parcours de Karam Hassan

Karam Hassan, originaire du Soudan, est arrêté en 2014 dans son pays car il est soupçonné d'être un opposant politique. Il finit par être relâché à condition d’espionner son entourage. Refusant de trahir ses proches, il est contraint de fuir vers l'Égypte, puis tente la traversée vers l'Europe. Dans son livre, "Un rêve plus loin", publié aux éditions Albin Michel, il raconte son parcours d’exil du Soudan à la France, sa rencontre avec Françoise Lobbedez, bénévole au Secours Catholique, son passage en foyer, et son stage chez L’Oréal. Naturalisé en 2022, il est aujourd'hui cadre et chef de projet chez L’Oréal, ainsi que président de l’association "La voix des réfugiés", qu'il a lui-même fondée.

Face aux mollahs, jusqu’où ira la surenchère de Donald Trump ?

Face au blocage du détroit d’Ormuz et à la flambée des prix du pétrole, Donald Trump multiplie les menaces contre l’Iran. "Le pays entier pourrait être détruit en une seule nuit", a affirmé le président américain lundi 6 avril, déclarant pouvoir mettre “toutes les centrales électriques du pays” hors service. L’ultimatum expire ce soir à 20h (heure de Washington). Cette surenchère suscite l’inquiétude internationale. Antonio Costa, président du Conseil européen, a réagi en qualifiant ces propos "d’illégaux et inacceptables". Le Parlement iranien dénonce de potentiels "crimes de guerre". Aux États-Unis, des voix démocrates et républicaines s’interrogent sur la santé mentale de Donald Trump. Ils envisagent d’invoquer le 25e amendement, qui permet de déclarer un président inapte à exercer ses fonctions.

Une proposition de loi examinée à l’Assemblée pourrait permettre à l’Alsace de quitter le Grand Est, dix ans après le redécoupage territorial. L’occasion pour Xavier Mauduit de revenir sur l’annexion de l’Alsace à l’empire allemand en 1871.

Marie Bonnisseau nous raconte l’histoire de Florent Montaclair, professeur de lettres, qui s’est inventé de toutes pièces un prix international, la "médaille d’or de philologie".