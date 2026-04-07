"Bonjour ! Avec vous" mercredi 8 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Mercredi 8 avril 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mercredi 8 avril 2026 :

Est-ce que vous regardez vraiment les étiquettes avant d'acheter ?

Comment s’y retrouver dans la JUNGLE des étiquettes : Composition, Nutriscore, dates de péremption… posez toutes vos questions...

La guerre contre les bestioles en tous genres

Frelons asiatiques ou moustiques tigres nous pourrissent la vie... Comment riposter ? Posez toutes vos questions et partagez vos témoignages, le Dr Romain Lasseur auteur du livre « La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ? » aux Éditions du Rocher répondra à vos questions.

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous