"Bonjour ! Avec vous" mercredi 8 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire mercredi 8 avril 2026 :
Est-ce que vous regardez vraiment les étiquettes avant d'acheter ?
Comment s’y retrouver dans la JUNGLE des étiquettes : Composition, Nutriscore, dates de péremption… posez toutes vos questions...
La guerre contre les bestioles en tous genres
Frelons asiatiques ou moustiques tigres nous pourrissent la vie... Comment riposter ? Posez toutes vos questions et partagez vos témoignages, le Dr Romain Lasseur auteur du livre « La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ? » aux Éditions du Rocher répondra à vos questions.
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous