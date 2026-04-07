"Les maternelles XXL" mercredi 8 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 8 avril 2026 :
- J’ai accouché seule dans ma salle de bains
Les autres sujets traités dans l'émission :
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- Tout, tout, tout sur le col de l’utérus
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