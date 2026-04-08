"Ça commence aujourd'hui" mercredi 8 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 8 avril 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Crise cardiaque chez les jeunes

Pendant longtemps, l'infarctus a été le mal des seniors. Mais aujourd'hui, les statistiques tirent la sonnette d'alarme : le nombre de crises cardiaques chez les moins de 45 ans est en augmentation constante.

Faustine Bollart reçoit des rescapés qui tentent de comprendre comment leur corps a pu les trahir à l'aube de leur vie.

15:05 En quête d'adrénaline, les défis dangereux des ados

En recherchant de l'adrénaline, nos jeunes se mettent parfois en danger sans en avoir toujours conscience, en adoptant des comportements à risques.

Faustine Bollaert reçoit trois témoins qui nous livrent leur expérience.

Jonathan, le fils de Nicole, était un passionné de parkour, promettant à sa mère de faire attention. Mais Jonathan a pris un risque inconscient et a été électrocuté sur une voie ferrée.

Quelques jours après le décès de Jean, Erik a eu un grave accident dans un bar... Un accident qui aurait dû lui être fatal, mais il a miraculeusement survécu. Aujourd'hui, il veut sensibiliser les jeunes aux comportements à risques.

En voyage à Lisbonne en mars 2020, Jean, le fils d'Hélène, s'est lancé le défi d'escalader une grue pour envoyer une photo à ses amis. Cette nuit-là, Jean a chuté.