"Ça commence aujourd'hui" mercredi 8 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Crise cardiaque chez les jeunes
Pendant longtemps, l'infarctus a été le mal des seniors. Mais aujourd'hui, les statistiques tirent la sonnette d'alarme : le nombre de crises cardiaques chez les moins de 45 ans est en augmentation constante.
Faustine Bollart reçoit des rescapés qui tentent de comprendre comment leur corps a pu les trahir à l'aube de leur vie.
15:05 En quête d'adrénaline, les défis dangereux des ados
En recherchant de l'adrénaline, nos jeunes se mettent parfois en danger sans en avoir toujours conscience, en adoptant des comportements à risques.
Faustine Bollaert reçoit trois témoins qui nous livrent leur expérience.
Jonathan, le fils de Nicole, était un passionné de parkour, promettant à sa mère de faire attention. Mais Jonathan a pris un risque inconscient et a été électrocuté sur une voie ferrée.
Quelques jours après le décès de Jean, Erik a eu un grave accident dans un bar... Un accident qui aurait dû lui être fatal, mais il a miraculeusement survécu. Aujourd'hui, il veut sensibiliser les jeunes aux comportements à risques.
En voyage à Lisbonne en mars 2020, Jean, le fils d'Hélène, s'est lancé le défi d'escalader une grue pour envoyer une photo à ses amis. Cette nuit-là, Jean a chuté.