"C dans l'air" mercredi 8 avril 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 8 avril 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 8 avril 2026, Caroline Roux reçoit Marc Dugain, écrivain, auteur notamment de « La chambre des Officiers ». Après le succès de « Tsunami », il publie « Submersion » aux éditions Albin Michel.

Dans son nouveau roman politique, nous voilà à nouveau à l’Elysée, dans la tête d'un futur président de la République, qui affronte des crises, dans un monde qui va mal. Une anticipation, un monde dans lequel les patrons de la tech sont encore plus puissants, et dans lequel un industriel climatosceptique domine le monde médiatique, et où démocratie est malmenée… Pourtant, lui y croit encore, et conditionne la poursuite de son mandat aux résultats d'un référendum...

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Alain Bauer, professeur émérite au Cnam, fondateur du pôle Sécurité, Défense et Renseignement.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis.

Samantha de Bendern, chercheuse sur les questions de défense européenne.

Georges Malbrunot, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient pour Le Figaro.

Le thème de l'émission :

Après avoir menacé hier de faire disparaître « toute une civilisation », Donald Trump a finalement changé radicalement de ton et accepté, cette nuit, de se mettre à la table des négociations. À 90 minutes de l’expiration de son ultimatum à l’Iran, un accord de cessez-le-feu de quinze jours a été annoncé, en échange de la réouverture du détroit d’Ormuz par Téhéran. Une période destinée à négocier la paix sur la base d’un plan en dix points proposé par le régime iranien. « Nous estimons qu’il s’agit d’une base viable pour les négociations », a indiqué Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Ce texte autorise notamment l’Iran à enrichir l’uranium, prévoit la levée de toutes les sanctions, des compensations financières, le « maintien » de son contrôle du détroit d’Ormuz ainsi que la cessation des combats sur tous les fronts, dont celui du sud du Liban.

Si Donald Trump s’est félicité d’« avancées majeures », le débat est lancé aux États-Unis. Sur les marchés, les prix du gaz et du pétrole ont chuté, mais les investisseurs s’interrogent sur les conséquences à long terme du conflit, notamment sur l’emprise de l’Iran sur le détroit d’Ormuz.

L’accord est « fragile » et Donald Trump est « impatient de faire des progrès », a déclaré ce mercredi le vice-président américain JD Vance, alors que doivent s’ouvrir vendredi au Pakistan deux semaines de négociations à l’issue très incertaine. Que contient le plan de paix de l’Iran, appelé à servir de base aux discussions ? Si de premiers navires ont pu franchir ce mercredi le détroit d’Ormuz, des centaines restent immobilisés dans le Golfe et la méfiance demeure forte entre les deux parties. Comment va se dérouler la réouverture de cet axe stratégique pour le commerce mondial ? Le régime iranien va-t-il y exercer un droit de péage ? Enfin, Donald Trump est-il allé trop loin dans la surenchère et les menaces ?

En affirmant qu’« une civilisation entière [allait] mourir ce soir, pour ne jamais revenir » si Téhéran ne cédait pas à ses exigences sur le détroit d’Ormuz, le président américain a déclenché une onde de choc bien au-delà du cercle de ses opposants habituels. De nombreuses voix s’interrogent aux États-Unis, y compris chez les Républicains et dans la sphère MAGA, sur la santé mentale de Donald Trump et remettent sur la table une procédure rarissime : le recours au 25e amendement pour le déclarer inapte à gouverner.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.