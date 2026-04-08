"28 minutes" mercredi 8 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 8 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 8 avril 2026 :



Nikos Aliagas troque le micro pour la photo et capture la sagesse du grand âge

Nikos Aliagas, né à Paris de parents grecs, est une figure de la télévision française. Quand il n'est pas devant la caméra, il est un photographe passionné. Sur son compte Instagram, il partage sa pratique, en publiant des photos en noir et blanc. Jusqu'au 3 janvier 2027, il présente au musée de l’Homme à Paris l’exposition “Les grands âges”, fruit d’une collaboration avec le biodémographe Samuel Pavard. À travers ses clichés, il explore l’obsession du temps qui passe, une thématique déjà au cœur de ses précédentes expositions.

La flambée du prix des engrais, une menace vitale pour l’agriculture européenne ?

Le blocage du détroit d’Ormuz par l’Iran, par lequel transitent 30 % du commerce mondial d’engrais par voie maritime, a provoqué une hausse brutale des prix des engrais (+20 % en un mois). Une situation critique pour l’Europe, qui dépend à 60 % des importations pour s’approvisionner et qui craint pour ses récoltes de céréales en 2027. Si l’Union européenne essaye de réduire ses importations d’engrais depuis la guerre en Ukraine, elle reste encore dépendante d’autres pays. Pour tenter d’y remédier, Bruxelles a instauré en janvier une taxe carbone sur les engrais azotés importés, mais celle-ci alourdit les coûts pour les agriculteurs, qui réclament sa suspension. Les États membres de l’UE ont demandé à la Commission européenne de prendre des mesures supplémentaires rapidement.

Un ours a été filmé sur une piste de ski en Ariège. L’occasion pour Xavier Mauduit de revenir sur l’histoire des montreurs d’ours, métier méconnu apparu à la fin du XIXe siècle.

Marie Bonnisseau nous parle d’une mesure originale envisagée en Lituanie pour relancer la natalité : rouvrir les anciennes boîtes de nuit du pays, espérant ainsi favoriser les rencontres.