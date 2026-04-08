"C ce soir" mercredi 8 avril 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 8 avril 2026 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 8 avril 2026 :

Guerre au Moyen-Orient • Victoire ou défaite de Trump ?

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Gilles Gressani, directeur de la revue Le Grand Continent.

Gaïdz Minassian, journaliste au Monde.

Kethevane Gorjestani, journaliste à France 24.

Fariba Hachtroudi, écrivaine, militante franco-iranienne.

Adel Bakawan, sociologue, chercheur à l’Ifri.