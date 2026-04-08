"Les maternelles XXL" jeudi 9 avril 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire jeudi 9 avril 2026 :
- À 15 ans, ma fille a fait une dépression
Les autres sujets traités dans l'émission :
- En avant la musique !
- Printemps : le retour des allergies
- Santé mentale des ados : où en est-on ?
- Des enfants placés pour redynamiser tout un village
- Diversification alimentaire : on s’équipe !
- Faire ou ne pas faire un petit troisième ?
- La meilleure façon de (faire) marcher…
- Artistes de père en fille.