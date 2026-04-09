"Ça commence aujourd'hui" jeudi 9 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 9 avril 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Mon fils est devenu accro à la muscu

La quête du corps parfait devient parfois une obsession qui brise tout sur son passage. On appelle ça la "bigorexie" : l'addiction au muscle.

15:05 Amateurs de faits divers, ce sont eux qui ont fait avancer l'affaire

Faustine Bollaert accueille sur le plateau des enquêteurs amateurs, passionnés, qui cherchent et partagent leurs sources jusqu'à apporter leur aide à la résolution d'affaires criminelles.

Les trois invités du jour ont participé activement à plusieurs affaires.

Clémence a travaillé sur l'enquête Christian Ranucci. Clément, lui, a aidé les enquêteurs à élucider l'affaire Le Grêlé et Bruno a apporté son aide sur l'affaire Michel Fourniret.