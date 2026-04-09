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"Echappées belles" dans le Périgord, des émotions à vivre sur France 5 samedi 11 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 9 avril 2026 147
"Echappées belles" dans le Périgord, des émotions à vivre sur France 5 samedi 11 avril 2026

Samedi 11 avril 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouvel inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Sabine Quindou vous emmène dans le Périgord.

Bienvenue dans le Périgord, terre de mémoire, de nature et d’émotion.

Entre forêts et rivières, châteaux millénaires, abris préhistoriques et villages de pierre, le Périgord fascine autant qu’il attire. C’est un lieu qui marque à vie, un véritable havre de paix où l’on finit toujours par revenir.

De la rivière de la Dordogne, à la forêt périgourdine en passant par les jardins de Marqueyssac ou encore par le village de la Roque-Gageac, Sabine va rencontrer celles et ceux qui font vivre ce territoire.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles : Week-end à Bordeaux".

Dernière modification le jeudi, 09 avril 2026 14:33
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