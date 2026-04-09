"C dans l'air" jeudi 9 avril 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 9 avril 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 9 avril 2026, Caroline Roux reçoit Louis Arnaud, ancien otage en Iran. Il a passé 623 jours dans la prison d’Evin, en Iran, et publie « La Révolution intérieure », aux éditions Equateurs.

Cécile Kohler et Jacques Paris, otages en Iran, ont tous deux ont été libérés. Ils ont retrouvé la France hier matin. Comme eux, Louis Arnaud a été enfermé pendant de longs mois dans les geôles des mollahs.

En 2022, cet ancien consultant fait un tour du monde, et tombe amoureux de l'Iran. Mais le rêve tourne au cauchemar, car le pays est plongé en plein chaos après la mort de Mahsa Amini. Les Gardiens de la Révolution enchaînent les arrestations arbitraires. Il en fera partie, et raconte l'enfer de la prison d'Evin, mais aussi le combat des Iraniens pour leur liberté, qu'il a fait sien. Il sera libéré en 2024.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Guillaume Lagane, spécialiste des questions de défense, enseignant à Sciences Po.

Philippe Gelie, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.

Patricia Allémonière, grand reporter.

Jean-Dominique Merchet, journaliste à L’Express, spécialiste des relations internationales et des questions de défense.

Sonia Dridi (en duplex), correspondante à Washington pour France 24 et LCI.

Le thème de l'émission :

Les négociations qui doivent commencer demain au Pakistan sont déjà menacées après les frappes massives menées par Israël au Liban et le doute que laisse planer l’Iran sur sa participation. Hier, l’État hébreu a frappé le Liban à plus de 100 reprises en quelques minutes, faisant au moins 254 morts et plus de 1 000 blessés, selon un bilan provisoire des autorités libanaises. « Des tueries épouvantables », a dénoncé l’ONU. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, parle d'un « choc » après « des attaques intolérables qui fragilisent le cessez-le-feu ». Pour le chef de la diplomatie française, « le Liban doit être impérativement couvert » par le cessez-le-feu, ce que refuse le gouvernement israélien. Une possible suspension de l'accord entre l'Union européenne et Israël pourrait être rediscutée après les frappes israéliennes «disproportionnées» au Liban et les exactions commises par les colons en Cisjordanie, a-t-il ajouté.

Israël frappera le Hezbollah « partout où il le faudra », a déclaré ce jeudi encore le Premier ministre Benyamin Netanyahou. L’Iran, de son côté, a prévenu que le Liban constituait une « partie inséparable » de l’accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient, ajoutant que toute violation de la trêve provoquerait une « réponse ferme » de sa part. « Éteignez l’incendie immédiatement », a ajouté le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf. Pour lui, trois points importants du plan iranien en dix points ont déjà été violés avant même le début des négociations, citant l’attaque d’Israël au Liban, le survol d’un drone sur le territoire iranien et le refus « du droit de l’Iran à l’enrichissement d’uranium » par les États-Unis.

Enfin, sur le détroit d’Ormuz, les choses ont peu évolué. Les Gardiens de la révolution continuent de maintenir la pression et encadrent un passage au compte-gouttes de certains bateaux. Le pays entend « maintenir » son contrôle sur cet axe stratégique. De son côté, Donald Trump a laissé entendre que les États-Unis pourraient créer une coentreprise avec l’Iran pour gérer le passage du détroit d’Ormuz, où Téhéran monnaye aujourd’hui ce transit en cryptomonnaies ou en yuans, la devise chinoise. Une situation que refuse l’UE. « Le droit international consacre la liberté de navigation, ce qui veut dire ce que ça veut dire : aucun paiement, ni péage, quel qu'il soit », a affirmé ce jeudi son porte-parole, Anouar El Anouni.

Des négociations plus qu’incertaines vont s’ouvrir ce vendredi. En route pour le Pakistan, le vice-président JD Vance dirigera cette fois la délégation américaine à Islamabad, alors qu’aux États-Unis, le débat enfle sur les décisions prises par Donald Trump et sa santé mentale. Dans une longue enquête, le quotidien américain The New York Times raconte les heures décisives au cours desquelles le président des États-Unis a écarté les mises en garde de ses conseillers pour décider, sur proposition de Benyamin Netanyahou, de déclencher la guerre en Iran.

Très critique à l’égard de Donald Trump, qu’il accuse d’avoir « sous-estimé l’impact de la guerre », Robert Malley, ancien conseiller Moyen-Orient de Barack Obama et Joe Biden, nous a accordé une interview. Ce diplomate est l’un des artisans du fameux JCPOA, l’accord sur le nucléaire conclu avec Téhéran en 2015. Il nous livre les coulisses de ces négociations et décrypte le plan de paix proposé par le régime iranien, soutenu par la Chine.

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