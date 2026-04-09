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"C à vous" jeudi 9 avril 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 9 avril 2026 279
"C à vous" jeudi 9 avril 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce jeudi 9 avril 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 9 avril 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Coulisses de la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris, rôle de l'ambassade de France en Iran, situation sur place....

Pierre Cochard, ambassadeur de France en Iran.

Les zones d’ombre de l’affaire Émile racontées dans un livre-enquête

Valentin Doyen, journaliste et auteur de « Emile : les zones grises de l'enquête », aux éditions Fayard.

20:00 C à vous, la suite

Frédéric Beigbeder pour son livre « Ibiza a beaucoup changé » chez Albin Michel.

Titoff pour le spectacle « Showbiz » en tournée dans toute la France

Rossy de Palma, pour le festival « Le nouveau printemps » du 29 mai au 28 juin à Toulouse.

Dernière modification le jeudi, 09 avril 2026 17:18
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