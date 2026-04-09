"28 minutes" jeudi 9 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 9 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 9 avril 2026 :



Vieillesse et folie : notre société face à des choix éthiques

Fruit de huit ans d’enquête sur la frontière entre vieillissement normal et pathologique, Mathilde Rossigneux-Méheust et Marie Derrien, historiennes, publient "Dernières folies. Vieillesse et santé mentale", aux éditions du Seuil. Leur travail retrace l’histoire de la prise en charge des troubles psychiques chez les personnes âgées en France depuis le XIXe siècle. Elles mettent aussi en perspective les défis du "mur démographique" à l’horizon 2050, dans un contexte où la France compte déjà 28% de plus de 60 ans. Mathilde Rossigneux-Méheust est l'invitée d'Élisabeth Quin.

Cessez-le-feu au Moyen-Orient : le peuple iranien sacrifié ?

Les images de Téhéran célébrant la trêve de quinze jours, conclue le 7 avril entre l’Iran et les États-Unis, contrastent avec la répression menée par le régime qui a tué au moins 3 500 personnes, dont 1 600 civils depuis janvier, selon l’ONG Human Rights Activists News Agency. Pour l’Iran, l'accord de cessez-le-feu est une victoire symbolique. Les gardiens de la révolution sortent renforcés de ces semaines de guerre et ont accru leur répression sur la société iranienne. Depuis une semaine, au moins dix civils ont été officiellement exécutés par le régime, et des centaines attendraient dans les couloirs de la mort. Malgré l'arrêt des bombardements, la population subit une inflation record et un isolement total du monde.

Xavier Mauduit nous raconte l'histoire de “L’Hermione”, un navire de guerre du XVIIIe siècle alors que son chantier de restauration ouvre au public.

Marie Bonnisseau nous emmène en Allemagne où des personnes sont incarcérées pour avoir voyagé sans titre de transport, sanction que la ministre de la Justice souhaite aujourd’hui réformer.