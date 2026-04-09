recherche
Magazines

C ce soir" jeudi 9 avril 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 9 avril 2026 371
C ce soir" jeudi 9 avril 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Camille Diao vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 9 avril 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 9 avril 2026 :

Israël - Liban  La guerre sans limite ?

Jour de deuil national au Liban après le déluge de bombes qui s’est abattu hier sur Beyrouth, Nabatieh, ou encore Tyr… Des quartiers résidentiels dévastés ; plus de 200 morts, près de 1000 blessés, selon un bilan encore provisoire…

De son côté, Benjamin Netanyahou assume. Et il l’affirme : malgré le cessez-le-feu en Iran, la guerre n’est pas terminée. Alors que se joue-t-il réellement ? S’agit-il toujours de neutraliser le Hezbollah ou assiste-t-on à une escalade sans limites et totalement disproportionnée ?

Pour en débattre, Camille Diao reçoit en plateau :

Ziad Majed,  politiste, chercheur franco-libanais, professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris.

Georges Malbrunot, journaliste, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient.

Rina Bassist, correspondante pour la radio israélienne Kan.

Michael Benhamou, co-directeur d'OPEWI - L'Institut européen de la guerre.

Manal Salamé, écrivaine, poète et photographe libano-française.

Dernière modification le jeudi, 09 avril 2026 20:42
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Télématin&quot; vendredi 10 avril 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

"Télématin" vendredi 10 avril 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

09 avril 2026 - 21:12

Sur le même thème...

&quot;Bonjour ! Avec vous&quot; vendredi 10 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

"Bonjour ! Avec vous" vendredi 10 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

09 avril 2026 - 20:51

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; dans le Périgord, des émotions à vivre sur France 5 samedi 11 avril 2026

"Echappées belles" dans le Périgord, des émotions à vivre sur France 5…

09 avril 2026 - 14:28 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...