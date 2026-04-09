C ce soir" jeudi 9 avril 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Camille Diao vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 9 avril 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 9 avril 2026 :

Israël - Liban • La guerre sans limite ?

Jour de deuil national au Liban après le déluge de bombes qui s’est abattu hier sur Beyrouth, Nabatieh, ou encore Tyr… Des quartiers résidentiels dévastés ; plus de 200 morts, près de 1000 blessés, selon un bilan encore provisoire…

De son côté, Benjamin Netanyahou assume. Et il l’affirme : malgré le cessez-le-feu en Iran, la guerre n’est pas terminée. Alors que se joue-t-il réellement ? S’agit-il toujours de neutraliser le Hezbollah ou assiste-t-on à une escalade sans limites et totalement disproportionnée ?

Pour en débattre, Camille Diao reçoit en plateau :

Ziad Majed, politiste, chercheur franco-libanais, professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris.

Georges Malbrunot, journaliste, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient.

Rina Bassist, correspondante pour la radio israélienne Kan.

Michael Benhamou, co-directeur d'OPEWI - L'Institut européen de la guerre.

Manal Salamé, écrivaine, poète et photographe libano-française.