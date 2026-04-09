"Bonjour ! Avec vous" vendredi 10 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Vendredi 10 avril 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire vendredi 10 avril 2026 :

Arrêts maladie : le Gouvernement déclare la guerre !

Face aux faux arrêts maladie : le gouvernement sort l’artillerie lourde ! Alors êtes-vous prêts à dénoncer vos collègues qui fraudent ?

Tout sur le barbecue !

À l’occasion du lancement du salon du barbecue (et du retour des beaux jours) Christophe Beaugrand recevra un champion de barbecue qui va répondre à toutes vos questions ! (Astuces, sécurité,prix, recettes faciles).

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous