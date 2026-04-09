"Complément d'enquête" : Thérapeutes ou gourous ? Les nouveaux maîtres du bien-être, jeudi 9 avril 2026 sur France 2

Jeudi 9 avril 2026 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Complément d'enquête" qui s'attaque aux dérives du secteur du développement personnel et du bien-être, en explorant la frontière floue entre quête spirituelle et emprise sectaire.

De plus en plus de Français sont séduits par les promesses des formations "bien-être" ou de développement personnel. Mais certains "guides spirituels" vont plus loin, et affirment qu'ils peuvent aussi soigner. Où commence la pratique illégale de la médecine ? Quels dégâts pour la santé publique ?

Rencontrer un dragon, échanger avec un extraterrestre ou encore voir ses problèmes disparaître grâce à une simple incantation ? C’est ce que propose ce "formateur" français dans ses stages de développement personnel, ambiance New Age.

Ses stages ressemblent à première vue aux dizaines de formations "bien-être" proposées sur Internet et les réseaux sociaux. Promesse d’élévation spirituelle et d’accès à une autre réalité : c’est ce que viennent

chercher de plus en plus de Français, de tout âge et de tout milieu social.

Délaisser les traitements médicaux pour s'en remettre aux "êtres invisibles" ?

Mais ce "guide spirituel" ne s’arrêterait pas là. Grâce à ces êtres invisibles, il affirme posséder aussi un pouvoir de guérison exceptionnel, censé soigner des maladies graves, dont le cancer. Mais pour cela, il vous est parfois discrètement conseillé d’abandonner vos traitements médicaux, comme la chimiothérapie. Ensuite, après quelques stages en forêt ou à l’étranger et quelques milliers d’euros déboursés, il vous est souvent proposé de devenir à votre tour formateur… et soignant.

Où commence la pratique illégale de la médecine, et quels sont les dégâts pour la santé publique ? Où se situe la frontière entre liberté de croire et dérive sectaire ? Entre guérisseur et gourou ?

Certaines formations financées par France Travail

Témoignages d’anciens adeptes, analyses d’experts et images saisissantes : "Complément d’enquête" offre une immersion exceptionnelle au cœur d’un mouvement spirituel, qui passe sous les radars depuis trente ans. Un mouvement dont les vidéos sur Internet ont séduit des milliers d’hommes et femmes, souvent fragiles. Parfois avec le soutien de l’État : certains de ces adeptes ont vu leurs formations financées par France Travail.

Une enquête de Solène Patron, Mathilde Bonnassieux et Vincent Buchy pour Studiofact Presse & Docs.

Dans les fauteuils rouges :

Lydia Hadjara, ancienne adepte du mouvement raëlien.

Pascale Duval, directrice de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes (Unadfi).