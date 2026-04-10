"Ça commence aujourd'hui" vendredi 10 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 10 avril 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Tout pour mon animal

Aujourd’hui, nos animaux ne sont plus seulement des compagnons, ils sont des membres de la famille à part entière. Et pour leur bien-être, on est prêts à tout !

15:05 Hirsutisme : elles ne veulent plus vivre cachées

Ce numéro aborde un sujet inédit et tabou : l'hirsutisme, défini comme l'apparition d'une pilosité dans des zones normalement dépourvues de poils chez la femme, telles que le visage, le dos ou encore la poitrine. Il est estimé que 5 à 10 % des femmes en souffriraient en France.

Entourée d'experts, Faustine Bollaert accueille 3 femmes courageuses pour témoigner de leurs parcours :

Audrey dévoile en vidéo son rituel quotidien dans la salle de bain : le rasage de son visage devant le miroir. À l'origine de son hyperpilosité, une maladie hormonale : SOPK (syndrome des ovaires polykystiques). Isolée et complexée, elle souhaite désormais s'affranchir du regard des autres et vivre enfin normalement.

Laura souffre depuis l'enfance. Elle connaît longtemps l'errance médicale avant de comprendre la raison de sa pilosité excessive. Elle va même jusqu'à faire une tentative de suicide, jusqu'à ce que le diagnostic du SOPK soit posé sur ses souffrances et symptômes. Elle raconte son parcours et son quotidien d'étudiante et amoureuse.

Raïssa a trouvé une solution miracle à son hirsutisme après plusieurs d'échecs : l'électrolyse. Elle revit après des années marquées par la honte de son apparence. Un témoignage plein d'espoir pour les femmes souffrant d'hyperpilosité.