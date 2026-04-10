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"Secrets d'héritiers" : Claude François, derrière les paillettes, les dettes, samedi 11 avril 2026 sur T18

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 10 avril 2026 66
"Secrets d'héritiers" : Claude François, derrière les paillettes, les dettes, samedi 11 avril 2026 sur T18

Samedi 11 avril 2026 à 21:05, T18 rediffusera un numéro magazine "Secrets d'héritiers" qui sera consacré à Claude François qui, à sa mort, a laissé une dette de 10 millions de francs à ses fils.

Le 11 mars 1978, Claude François, immense star de la chanson française, meurt tragiquement, après s'être électrocuté dans sa salle de bains.

Le chanteur a enregistré plus de 450 titres durant sa carrière. Exigeant et autoritaire, il menait le train de vie d'une star internationale.

Ses deux fils, Claude Junior, 9 ans, et Marc, 8 ans, héritent de sa fortune, mais aussi et surtout de ses dettes estimées à 10 millions de francs à l'époque, soit 1,5 million d'euros.

Alors cet héritage est-il vraiment une bonne affaire ?

Dernière modification le vendredi, 10 avril 2026 09:29
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