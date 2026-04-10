"Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Bruno Joushomme dimanche 12 avril 2026 sur RMC Découverte

28 février 1985, Evelyne Laborde et Bruno Joushomme, mariés depuis peu, ont un accident à bord de leur 2 CV, dans le bois de Meudon. La voiture quitte la route, finit sa course sur le bas-côté, et s'embrase. Bruno Joushomme est sauf, mais sa femme, Evelyne, reste prisonnière des flammes.
Au début la police croit à un accident… Mais ce couple atypique éveille les soupçons : il est jeune, vingt-deux ans, plutôt beau, cultivé, plein de rêves et d'idéaux ; elle a soixante-deux ans, elle est forte, alcoolique et riche...
Faites entrer l'accusé égraine les ombres d'un dossier dans lequel les preuves font défaut.