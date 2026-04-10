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"Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Bruno Joushomme dimanche 12 avril 2026 sur RMC Découverte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 10 avril 2026 108
"Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Bruno Joushomme dimanche 12 avril 2026 sur RMC Découverte

Dimanche 12 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de revoir le numéro de "Faites entrer l'accusé" qui revient sur l'affaire Bruno Joushomme.

28 février 1985, Evelyne Laborde et Bruno Joushomme, mariés depuis peu, ont un accident à bord de leur 2 CV, dans le bois de Meudon. La voiture quitte la route, finit sa course sur le bas-côté, et s'embrase. Bruno Joushomme est sauf, mais sa femme, Evelyne, reste prisonnière des flammes.

Au début la police croit à un accident… Mais ce couple atypique éveille les soupçons : il est jeune, vingt-deux ans, plutôt beau, cultivé, plein de rêves et d'idéaux ; elle a soixante-deux ans, elle est forte, alcoolique et riche...

Faites entrer l'accusé égraine les ombres d'un dossier dans lequel les preuves font défaut.

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