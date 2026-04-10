Dimanche 12 avril 2026 à 11:50, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:50 Hervé Marseille, président de l'UDI et des sénateurs Union centriste.

12:10 Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale.

Au sommaire :

La crise au Moyen-Orient impose aussi son rythme à l’actualité française, notamment en raison de ses répercussions économiques et de la flambée des prix de l’énergie. Entre espoirs de cessez-le-feu et changement du discours de Donald Trump, les gouvernements s'adaptent.

Le Premier ministre entend imprimer sa marque sur la gestion des conséquences de la crise, en ciblant les industries pétrolières. Le pouvoir d’achat des Français est affecté et à un an de la présidentielle, chacun a ses solutions.

Avec une "carte blanche" à Etienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de L'Express.