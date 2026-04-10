Sommaire de "50' Inside" samedi 11 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 11 avril 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

En coulisses • Le Puy du Fou rouvre ses portes.

Le portrait • Les confidences de la cultissime Josiane Balasko.



La Story • La folie Taylor Swift : comment la chanteuse est-elle devenue un phénomène planétaire ?



19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • La Grèce : vivre des vacances pas comme les autres…

Un jeu d’aventure, où les participants vont devoir se déplacer en stop, et sans dépenser un centime ! Quelles surprises les attendent ?