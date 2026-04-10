Sommaire de "50' Inside" samedi 11 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
En coulisses • Le Puy du Fou rouvre ses portes.
Le portrait • Les confidences de la cultissime Josiane Balasko.
La Story • La folie Taylor Swift : comment la chanteuse est-elle devenue un phénomène planétaire ?
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • La Grèce : vivre des vacances pas comme les autres…
Un jeu d’aventure, où les participants vont devoir se déplacer en stop, et sans dépenser un centime ! Quelles surprises les attendent ?