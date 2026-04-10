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Sommaire de "50' Inside" samedi 11 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 10 avril 2026 193
Sommaire de "50' Inside" samedi 11 avril 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 11 avril 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

En coulisses • Le Puy du Fou rouvre ses portes.

Le portrait Les confidences de la cultissime Josiane Balasko.

La Story La folie Taylor Swift : comment la chanteuse est-elle devenue un phénomène planétaire ?

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  La Grèce : vivre des vacances pas comme les autres…

Un jeu d’aventure, où les participants vont devoir se déplacer en stop, et sans dépenser un centime ! Quelles surprises les attendent ?

Dernière modification le vendredi, 10 avril 2026 15:11
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