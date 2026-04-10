"28 minutes" vendredi 10 avril 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 10 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Iannis Roder, professeur agrégé d’histoire dans un collège de Seine-Saint-Denis,

Julie Graziani, essayiste,

Léo Rosell, enseignant en science politique à Paris Dauphine,

Coco, dessinatrice de presse.

Au sommaire de l'émission :

Région Grand Est : en faisant bande à part, l’Alsace va-t-elle créer un précédent ?

L’Assemblée nationale a adopté ce mercredi 8 avril, en première lecture, une proposition de loi visant à sortir l’Alsace de la région Grand Est. Présentée par le groupe Ensemble pour la République, elle prévoit de donner à l’Alsace un statut particulier, exerçant à la fois les compétences départementales et régionales.

Loi Yadan contre l’antisémitisme : une mesure indispensable ou liberticide ?

Portée par la députée macroniste Caroline Yadan, la proposition de loi "contre les formes renouvelées de l’antisémitisme" suscite les critiques. Elle vise à élargir le délit d’apologie du terrorisme et crée un délit d’appel à la destruction d’un État. Pour ses détracteurs, il est un danger pour la liberté d’expression car il compliquerait la critique d'Israël et de sa politique. Pour ses soutiens, cette loi empêcherait la négation de l’existence de l’État d’Israël. Plus de 500 000 personnes ont signé une pétition demandant aux députés de voter contre.

Renaud Dély recevra Michaël Hirsch, comédien et humoriste, qui joue son spectacle “Y'a de la joie” au théâtre de l'Œuvre, à Paris, jusqu’au 25 juin 2026. Dans ce seul en scène, il raconte comment il a apprivoisé la joie de vivre.

Jugé en appel dans le cadre du procès des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy n’a pas hésité à charger son ancien collaborateur, Claude Guéant. C'est le duel de la semaine de Frédéric Says.

La mission Artémis II, qui doit s’achever ce vendredi, a permis de dévoiler des images spectaculaires de la Terre vue de la Lune. Si certains s’en émerveillent, d’autres dénoncent de fausses photos. C’est le "Point com" de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur les importantes frappes israéliennes sur le Liban, les photos de la semaine sélectionnées par les invités ainsi que "Le monde des choses" de David Castello-Lopes qui s’intéresse aux cigarettes électroniques.