Charlotte, gagnante de "The Voice Kids", se livre dans "Sept à Huit" dimanche 12 avril 2026 sur TF1

Charlotte, gagnante de la dernière saison de "The Voice Kids" est l'invitée d'Audrey Crespo-Mara ce dimanche 12 avril 2026 dans "Sept à Huit" à 19:30 sur TF1.

Charlotte a 15 ans lorsqu’elle remporte The Voice Kids. Pourtant, son histoire ne se résume pas à une victoire télévisée, elle raconte une adolescence traversée par la maladie, les opérations, les regards, et une volonté de ne jamais se taire.

Touchée par un cancer, opérée à plusieurs reprises, Charlotte porte les traces visibles d’un combat qui, parfois, a nourri les moqueries au collège. Mais au cœur de tout, il y a la musique : les concours locaux, l’appel inattendu pour The Voice Kids, les mois d’entraînement, la finale en direct, puis la victoire.

Son récit évoque aussi la violence des réseaux sociaux, son engagement associatif contre le cancer et la poursuite d’un rêve artistique plus grand.

Charlotte est l'invitée du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara ce dimanche 12 avril 2026 à 19:30 sur TF1.