"Grands Reportages" : La tentation d'une île (épisode 1) samedi 11 avril 2026 sur TF1

Samedi 11 avril 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le premier épisode de « La tentation d'une île » une série documentaire inédite réalisée par Clémence Bragard et Nicolas Le Ber.

De l’île déserte aux îles de pirates, des îles lointaines au sable fin aux îles toutes proches de nos côtes, la vie insulaire continue de faire rêver. Nombreux sont les Français qui succombent encore et toujours, à la tentation de l’île. Mais une fois sur place, la douceur de la vie insulaire cache souvent un quotidien plus contraignant.

En Grèce, en Norvège, aux Baléares ou au large de la Bretagne, pendant près d’un an "Grands Reportages" a suivi des Français qui n’ont pu résister à la tentation d’une île. Une série en 3 épisodes.



Dans ce premier épisode :



Jean-Marc et Sigrid, sont vendéens. Ils veulent réaliser leur rêve de s’installer sur une île très isolée en Norvège, à Andøya:une île de 400 km² qui ne compte que 9 habitants au km². Le couple de Français voudrait y faire construire un chalet de 160 m² livré en kit, pour accueillir des touristes et leur faire découvrir cette île du bout du monde, située au-delà du cercle arctique. Dans ce premier épisode, nous découvrirons l'île en hiver, pendant la nuit polaire. C'est dans ces conditions extrêmes que Sigrid et Jean-Marc vont commencer leur repérage pour trouver les activités à proposer à leurs futurs clients qui débarqueront d’ici 9 mois...si le chalet est fini.



Vivre sur une île, c’est pour beaucoup l’occasion de commencer une nouvelle vie. Morgane et Will, 25 et 32 ans, sont serveurs dans la restauration à Hyères dans le Var. Il y a deux ans, ils ont vécu un drame : l’incendie de leur appartement dans lequel ils ont perdu leur chien. Un traumatisme qui les a poussés à changer de vie et à réaliser leur rêve : s’installer sur l’île de Majorque, dans les Baléares en Espagne. Morgane et Will vont devoir apprendre l’espagnol, trouver un logement, du travail, se faire de nouveaux amis. Un parcours semé d’embûches…



Dans les îles grecques, Maxime, Aurélie, leurs 5 garçons et leur chien rêvent aussi d’un nouveau départ sur une île. À la suite d’un accident qui lui a fait perdre la vue de l'œil gauche, Maxime a eu un déclic : quitter leur maison de Pessac, près de Bordeaux, pour se lancer dans un périple familial de 6 mois en mer, le temps d’explorer les iles Grecques et d’y trouver leur future maison.



Enfin, sur l'île de Bréhat en Bretagne, au large de Paimpol, le docteur Yves Trimailles, 65 ans, est une personnalité incontournable : il est le seul médecin de l'île et s'occupe de ses 300 habitants. À la fois médecin généraliste, urgentiste, c’est aussi lui qui gère la distribution des médicaments. Yves Trimailles est de garde 24h sur 24h, sept jours sur sept. Un rythme effréné que ne supporte plus sa compagne Nadège. Ils ont donc pris la décision de quitter l'île. Après douze ans de bons et loyaux services, il faut trouver un remplaçant à l’unique médecin de l’île.