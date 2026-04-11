"28 minutes" samedi 11 avril 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 11 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Meriem Amellal, journaliste à France 24, spécialiste du Moyen-Orient.

Isabelle Durant, présidente du think tank Friends of Europe et experte au Conseil des Droits de l’Homme.

Gil Mihaely, historien, directeur de publication de la revue Conflits.

Patrick Chappatte, dessinateur de presse.

Au sommaire de l'émission :

46% des Français victimes de discrimination : la France est-elle un pays raciste ?

Le 9 avril, une enquête menée par l’Ifop sur le racisme en France a rendu ses conclusions. Ainsi, 80 % des individus perçus comme noirs ou arabes ont été victimes de violences ou de discriminations à caractère raciste au cours de leur vie. 37 % des juifs et 48 % des musulmans ont été victimes de discriminations en raison de leur religion au cours des 12 derniers mois.

Action défensive ou fuite en avant destructrice : que cherche à faire Israël au Liban ?

Malgré le cessez-le-feu conclu au Moyen-Orient le 8 avril, des frappes israéliennes ont fait, le jour même, de nombreux morts au Sud-Liban et à Beyrouth en dix minutes : 303 morts dont 33 enfants, selon les autorités libanaises et l’Unicef. Alors qu’Israël continue son occupation du sud du Liban, des négociations sont prévues la semaine prochaine entre ces deux parties pour signer un cessez-le-feu.

Renaud Dély recevra Jean Zeid, commissaire de l’exposition “Video Games et Music”, à la Philharmonie de Paris, jusqu’au 8 novembre 2026. Elle témoigne de la vitalité et de la créativité musicales du secteur des jeux vidéo.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins espagnols où le "Guernica" de Picasso est au cœur de tensions entre Madrid et le Pays basque espagnol. Le célèbre tableau, aujourd’hui présenté à Madrid, n’a jamais été exposé dans la région où se trouve pourtant la ville de Guernica.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employé de la semaine à Viktor Orbán, le premier ministre hongrois. Il remet son titre en jeu le 12 avril lors d’élections législatives qui promettent d’être particulièrement disputées.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur les télévisions indienne et bangladaise. L’Inde a décidé de renforcer le contrôle de sa frontière fluviale avec son voisin en ayant recours à des serpents et des crocodiles pour dissuader les candidats à l’immigration.

Natacha Triou nous invite à méditer sur notre future cohabitation avec des robots de plus en plus "humains". Faudra-t-il leur donner des droits pour les protéger ?

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.