"C à vous" samedi 11 avril 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 11 avril 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 11 avril 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Trump accusé de démence après ses propos sur l’Iran

Grégory Philipps, rédacteur en chef de l’actualité internationale sur LCI.

Philippe Gélie, directeur adjoint de la rédaction et éditorialiste international au Figaro.

Le beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès s'exprime pour la première fois

Guillaume Abbas Hodanger, frère d'Agnès Dupont de Ligonnès.

Les pouvoirs inattendus des supermédicaments pour maigrir

Dr Jimmy Mohamed, médecin généraliste.

20:00 C à vous, la suite

Sylvie Vartan et Roland Perez pour leur « Masterclass » au Palais des Congrès le 12 mai 2026.

Josiane Balasko et Fadily Camara pour le film « L'arnaqueuse » en salle le 22 avril.