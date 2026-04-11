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"20h30 le samedi" retrace le fabuleux succès d’Amélie Poulain ce 11 avril 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 avril 2026 172
"20h30 le samedi" retrace le fabuleux succès d’Amélie Poulain ce 11 avril 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 11 avril 2026 sur France 2, un retour sur le succès du film "Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain" sorti au cinéma il y a tout juste... 25 ans.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Le fabuleux succès d’Amélie Poulain

Il y a 25 ans, en avril 2001, le film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain fait chavirer la France entière. La poésie loufoque du réalisateur, Jean-Pierre Jeunet, et la candeur d’Audrey Tautou associées à la musique de Yann Tiersen touchent le public en plein cœur.

Et pourtant, il a fallu en franchir des obstacles pour que le film existe. Hasard du calendrier, cette même semaine d’avril 2001, les Français découvrent la téléréalité avec Loft Story.

Une story signée Stéphanie Rathscheck, Jean-Charles Guichard et Mathilde Rougeron.

Dernière modification le samedi, 11 avril 2026 14:33
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